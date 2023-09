Salute | Cattaneo Conacuore | Vicini ai pazienti ma abbiamo bisogno di aiuto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Milano, 27 set. (Adnkronos) - “Come associazione accompagniamo il paziente che lascia l'ospedale per tornare a casa, lo aiutiamo a rientrare nella sua realtà. Associazioni come la nostra sono importanti maanche di consulenti ad hoc che ci diano una mano”. È l'appello lanciato da Luisa, consiglieree presidente dell'Associazione Gruppo Cuore Nuovo Odv Milano, intervenuta oggi all'incontro dal titolo “Agire prima contro il colesterolo: quanto conta il fattore tempo per proteggersi dai rischi cardiovascolari” organizzato da Sanofi nel capoluogo lombardo. Importante la prevenzione, ma anche l'aderenza alle terapie nei soggetti già colpiti da evento cardiovascolare. In questo senso, l'attività diè fondamentale: “Siamo il trait d'union ...