(Di mercoledì 27 settembre 2023) Milano, 27 set. - "Come associazione accompagniamo il paziente che lascia l'ospedale per tornare a casa, lo aiutiamo a rientrare nella sua realtà. Associazioni come la nostra sono importanti ma ...

In questo senso, l'attività di Conacuore è fondamentale: "Siamo il trait d'union tra medico, ospedale e paziente - spiega- Facciamo degli incontri ad hoc per i pazienti, cerchiamo di ...In questo senso, l'attività di Conacuore è fondamentale: "Siamo il trait d'union tra medico, ospedale e paziente - spiega- Facciamo degli incontri ad hoc per i pazienti, cerchiamo di ...

Salute, Cattaneo (Conacuore): "Vicini ai pazienti ma abbiamo bisogno di aiuto" La Gazzetta del Mezzogiorno

Psichiatria: il nuovo Direttore, Carlo Ignazio Cattaneo Asl Biella

È l’appello lanciato da Luisa Cattaneo, consigliere Conacuore e presidente dell'Associazione Gruppo Cuore Nuovo Odv Milano, intervenuta oggi all’incontro dal titolo “Agire prima contro il colesterolo: ...Attenzione a colesterolo e ipertensione, la prevenzione al centro della Giornata mondiale per il cuore del 29 settembre ...