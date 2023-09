Salute | 12% italiani con intolleranza al glutine | ipotesi colpa da produzione grano

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 ago. (Adnkronos) - In Italia da tempo si assiste ad una vera e proprio epidemia di intolleranze alche riguardano circa il 12% della popolazione. Oggi un'di ricerca sembra scagionare ile individuare dei fattori anti-nutritivi contenuti del frumento e allo studio ci sono una serie di possibili soluzioni. Domani al Policlinico Universitario 'A. Gemelli' Irccs di Roma un congresso, 'Il frumento., preparazione e consumo consapevole per il benessere intestinale', mette per la prima volta intorno allo stesso tavolo clinici (gastroenterologi, allergologi, nutrizionisti), agrari e produttori per discutere delle possibili cause di questa epidemia dial. “Stiamo assistendo a livello mondiale – spiega ...