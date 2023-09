Salernitana | Sousa | 'Adli? Lavoratore esemplare | per me è il nuovo Zidane per qualità tecniche'

Questa sera in campo in Serie A la sfida tra Empoli e Salernitana , ecco le probabili formazioni con le scelte di Andreazzoli e Sousa Questa sera in ...

Tre cambi nell'intervallo per un Pauloinfuriato. Laprova a pareggiare ma i tentativi di Kastanos (4 ), Bradaric (10 ) e Cabral (14 ) sono labili. Ochoa respinge una botta di ...Commenta per primo Empoli -1 - 0 Ochoa 5,5 : poco convinto nell'uscita bassa su cui viene anticipato da Baldanzi ... Paulo5: la squadra non è cattiva e non crede di poter far male all'...

Salernitana, Sousa: "Dia Determinante ma ricordiamoci della Coppa d'Africa..." GianlucaDiMarzio.com

Salernitana, due i dubbi di formazione di mister Sousa tuttosalernitana.com

OCHOA 6,5 . Salva la Salernitana in almeno 4 o 5 occasioni, permettendole di restare in gara fino al fischio finale, anche se invano. LOVATO 5 - Perennemente ...Paulo Sousa è ufficialmente in discussione. In questo momento, secondo quanto riporta TMW, si è concluso un confronto telefonico tra il presidente Danilo Iervolino e l'amministratore delegato Maurizio ...