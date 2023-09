Salernitana | Bradaric | 'Ogni squadra avrebbe bisogno di uno come Dia | spero torni presto'

Andreazzoli(3 - 4 - 2 - 1) : Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Martegani,; Candreva, Kastanos; Cabral. All. Paulo Sousa... Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Maggiore,; Kastanos, Candreva; ... Frosinone 8, Torino 8, Verona 7, Bologna 6, Sassuolo 6, Roma 5, Monza 5, Lazio 4, Genoa 4,...

Bradaric: "Tutte le squadre avrebbero bisogno di un giocatore come Dia, per noi è fondamentale" tuttosalernitana.com

Diretta Empoli - Salernitana (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

Segui con noi il live delle sfide delle 18:30 di Serie A. Tra le big in campo Milan e Atalanta. Scontro salvezza tra Empoli e Salernitana. Dopo il successo della Juventus contro il LecceDopo il ...Sono state ufficializzate le formazioni delle tre gare di Serie A in programma oggi alle 18:30 e valide per il turno infrasettimanale. CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, ...