Salario minimo | la proposta di legge torna in Aula dopo lo stop voluto dalla maggioranza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Quasi due mesi e mezzoaver deciso la sospensiva della discussione sul, alla Cameraladidelle opposizioni. La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha infatti deciso di calendarlizzarla per il prossimo 17 ottobre. A chiedere il rinvio compatta era stata la, poco prima che la stessa presidente del Consiglio incontrasse le delegazioni di Pd, M5s, Azione, Alleanza Verdi-Sinistra. Il ritorno in Parlamento del dibattito può essere significativo per fare pressione sull’esecutivo, ma senza accordo con laladirischia di non fare molta strada. Intanto si attendono le rilevazioni del Cnel guidato da Renato Brunetta, al quale Meloni ha dato il ...