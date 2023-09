Sabrina Ferilli difende Belen dopo il commento di Alessandro Cattelan

Avete mai visto Sabrina Ferilli ai suoi esordi come attrice ? L’interprete romana era già di una bellezza disarmante. Divenuta famosa come bellezza ...

Con l’arrivo della primavera ridurre il look all’essenziale è la scelta ideale per le donne. E lo sa bene Sabrina Ferilli che nelle ultime ore si è ...

Sabrina Ferilli (US Fascino) Alessandro Cattelan ha incassato il forfait di Belen Rodriguez, ma non l’ha di certo digerito. Alla prima puntata di ...

commenta l'accaduto: " Che signore! ". Dopo il monologo al vetriolo di Cattelan, anche l'attrice, che con Belen ha condiviso per molto tempo lo studio di Tu Sì Que ...Cosa pensadel modo in cui Belen Rodriguez è stata trattata ieri da Alessandro Cattelan 'Belen colpita e affondata!': apre così un pezzo di Dagospia in merito all'intervento in diretta di ...

"Tu si que vales", Sabrina Ferilli attaccata da una concorrente: "Lei rappresenta l'Italietta" TGCOM

"Fai salire lei", "Che stro....". Prime scintille tra Ferilli e Littizzetto a Tu si que vales ilGiornale.it

Sabrina Ferilli, cosa pensa della vendetta in diretta tv di Cattelan verso Belen Rodriguez: il suo intervento social dopo la puntata.Il pubblico in studio ha riso molto, sui social però più di qualcuno non ha gradito. Tra questi Sabrina Ferilli, che ha commentato senza filtri su Instagram. L'attrice - amica di Belen, con cui per ...