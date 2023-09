Ryder Cup 2023 | da Djokovic a Sainz | le stelle dello sport si sfidano a Roma

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Mancano meno di 48 ore allo start ufficiale dellaCup, ma al ‘Marco Simone Golf & Country Club’ l’entusiasmo è già alle. Sì, perché oggi mercoledì 27 settembre è il giorno dell’arrivo di vip e campioni di altriper l’All Star Match. Uno show unico nel quale si affronteranno le squadre guidate dallo scozzese Colin Montgomerie e dallo statunitense Corey Pavin. Sul green del campo gara vedremo all’opera per il “Team Monty” il tennista più vincente della storia in Novak, e Gareth Bale vincitore di cinque Uefa Champions League. Con loro anche Leonardo Fioravanti, surfista italiano qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024, lo youtuber Garrett Hilbert e il numero uno mondiale degli atleti paralimpici, l’inglese Kipp Popert. Faranno parte del “Team Pavin”, Carlos, ...