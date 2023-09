Ryder Cup 2023 ?? | il Golf Mondiale da Roma in diretta su Sky e in streaming NOW

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Europa contro Stati Uniti, una sfida testa-a-testa per decidere chi è il migliore sul green. Ogni due anni, l’emozionante confronto tra 24 dei migliori campioni deldà vita a un evento che va oltre lo sport e che affascina e appassiona centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo e ne attira centinaia di migliaia sul posto. La 44esima edizione dellaCup, che per la prima volta nella storia si svolge in Italia, al Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio,, sarà uno spettacolo unico e si potrà seguire per intero su Sky e