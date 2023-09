Il leader nordcoreano Kim Jong Un sarebbe partito per la Russia su un treno per un vertice con il presidente Vladimir Putin. Lo riferisce l'emittente ...

Mosca, 20 set. (Adnkronos) - Un jet supersonico russo Su-34 si è schianta to stamattina in Russia . Lo hanno riferito i media statali russi, citando ...

“Chiediamo la cessazione delle sanzioni e dell’embargo economico disumano”. Per la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina il ministro ...

Sempre il numero uno della NATO ha detto che se il presidente Vladimir Putin e ladepongono ...militari nel paese e le preparano in modo inefficiente in base a una inchiesta fatta dai...... la NATO di cui è membro da tempo chiedono a Erdogan di applicare le sanzioni alla, ma ... Come notano ilocali, un migrante su quattro in Turchia è russo. Le autorità generalmente ...

Russia: media, 'grande incendio vicino Mosca' La Gazzetta del Mezzogiorno

Russia: media, 'grande incendio vicino Mosca' Il Tirreno Il Tirreno

L’allarme dell’Ue: «Disinformazione russa molto diffusa, ci sono rischi per le elezioni. Le piattaforme devono vigilare, Musk non è esonerato dagli obblighi».Le anomalie maggiori al Centronord, inizialmente più fresco al Sud. CALDO ANOMALO NEI PROSSMI GIORNI, SPECIE AL CENTRONORD, PUNTE DI 30°C - In questi giorni assisteremo per l'ennesima volta ad un flus ...