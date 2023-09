Rugby | venerdì Italia-All Blacks | in palio il pass per i quarti di finale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Lione, 27 set. - (Adnkronos) - Come preannunciato alla vigilia, quella del 29 settembre sarà una sfida da dentro o fuori, ee Allschierano il meglio a propria disposizione: le formazioni che scenderanno in campo si giocheranno la possibilità di accedere aidellaWorld Cup 2023. In teoria, gli Azzurri avrebbero comunque una seconda possibilità contro la Francia (legata però a diversi calcoli tra possibili bonus e differenze punti), per la Nuova Zelanda non ci saranno invece prove d'appello: se perde è fuori. Crowley cambia 3 giocatori rispetto alla formazione che ha battuto l'Uruguay e ripropone lo stesso assetto delle sfide con Namibia e Giappone: Tommaso Allan estremo con Capuozzo ala e Paolo Garbisi apertura. Tocca di nuovo a Luca Morisi e Stephen Varney, che sostituiscono Lorenzo Pani e ...