Rugby | Coppa del Mondo | fatta l' Italia che sfiderà gli All Blacks

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Bourgoin-Jallieu, 27 set. -(Adnkronos) - Kieran Crowley, Commissario Tecnico della NazionalenaMaschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà la Nuova Zelanda venerdì 29 settembre alle 21 al Groupama Stadium di Lione nel match valido per la terza giornata della Pool A dellaWorld Cup 2023. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e Sky Sport Uno. Sarà il confronto numero diciassette tra le due Nazionali, il sesto all'interno di unaWorld Cup escludendo la partita annullata nella rassegna iridata giapponese a causa dei rischi meteorologici derivanti dal tifone Hagibis. Formazione titolare degli Azzurri che ricalca per quattordici quindicesimi quella schierata nella gara di esordio contro la Namibia il 9 settembre a Saint-Etienne, con il triangolo allargato formato da Allan, ...