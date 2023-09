Rudi Garcia | il caso Osimhen e un Napoli da ritrovare Di fronte c’è un’Udinese ‘finta ammalata’

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Per un attimo, al momento del cambio dideve aver avuto i flashback del 2014. Roma-Torino, risultato di 3-0, il tecnico francese richiama in panchina Francesco Totti. Il capitano giallorosso, a differenza del nigeriano, non dice nulla, ma lo sguardo scuro e il linguaggio del corpo polemico dello storico 10 valgono più di una sfuriata. Casi, personaggi e situazioni diverse. In quelaccolse il fastidio di Totti rincuorandolo col sorriso, forte della credibilità che si era costruito a Roma e del momento positivo della partita. A Bologna sullo 0-0, dopo una settimana difficile, il cambio di Kvaratskhelia e il rigore sbagliato dallo stessodeve aver visto quantomeno una parte di autorevolezza sbriciolarsi sul gesto delle 2 ...