Ronaldo svela le 2 condizioni per il suo terzo matrimonio | sarà una celebrazione da non perdere!

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Oggi Notizie E' tempo di campanelli die ricevimenti sfarzosi nella vita dell'ex calciatore, che ha detto "sì" per la terza volta. Questa volta, la fortunata è la modella Celina Locks. Scopriamo insieme i dettagli di questa unioni, le curiosità e la storia d'amore tra i due. L'ex campione del calcio,, è tornato sotto i riflettori, ma questa volta non per una partita di calcio, bensì per il suocon Celina Locks. Dopo sette anni di relazione, i due hanno ufficializzato il loro legame a gennaio e ora sono finalmente marito e moglie. Chi è Celina Locks, la terza moglie diCelina Locks non è la prima donna a entrare nella vita di. Prima di lei, c'erano state altre quattro donne significative per il calciatore. Il primo ...