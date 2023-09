Rocco Siffredi e De Martino hanno qualcosa in comune | rivelazioni di Stefano

Leggi su biccy

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La rottura con Belen Rodriguez, la possibile conduzione di Sanremo, i ritocchini, e l’adolescenza a Torre Annunziata,Dea Belve però ha fatto anche una rivelazione su. Il conduttore di Bar Stella ha detto di avereincon l’attore: l’autoironia. Deha aggiunto che la natura non è stata generosa come con(spoiler: dopo ha fatto intendere altro).: cosain. “Sì ricordo che un anno fa mi avete invitato, non sono potuto venire e poi avete mandato in onda l’intervista fatta a. Io ho scritto ‘un degno sostituto’. Giustamente per colmare quel vuoto… ...