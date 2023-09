Rivivi la diretta Lazio - Torino 2 - 0 | Vecino e Zaccagni in gol | Sarri scaccia la crisi

(Di mercoledì 27 settembre 2023) ROMA - Contava il risultato più che la prestazione, che comunque è stata solida e concreta. Latorna a vincere, lo fa per la prima volta in stagione all'Olimpico e senza subire gol . Apre,...

Non riesce all' Italia l'impresa di qualificarsi alle prossime Olimpiadi. Le azzurre dopo aver dominato il primo set lasciano spazio alla Polonia che ...

Il Napoli di Rudi Garcia, alla sesta partita di campionato, si confronta al Maradona con l’Udinese di Sottil. Vietato cadere per i partenopei, che ...

Un gol e gli applausi per dimenticare il caso Osimhen . Un video denigratorio su TikTok, pubblicato dal Napoli e poi rimosso, ha scatenato la furia ...

ROMA - Contava il risultato più che la prestazione, che comunque è stata solida e concreta. La Lazio torna a vincere, lo fa per la prima volta in stagione all'Olimpico e senza subire gol . Apre Vecino,...Un gol e gli applausi per dimenticare il caso Osimhen . Un video denigratorio su TikTok, pubblicato dal Napoli e poi rimosso, ha scatenato la furia del giocatore e del suo agente Calenda. L'attaccante ...

SERIE B, 7a giornata IERI (18.15) COSENZA-CREMONESE 1-2 [61' Collocolo (CR), 63' Mazzocchi (CO), 79' Coda (CR)] LECCO-FERALPISALO'.Campionato di Serie A - Sesta giornata Mercoledì 27 settembre, ore 20.45 Stadio Olimpico di Roma LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (79' Hysaj), Casale, ...