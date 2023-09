Rivelazioni “sconcertanti” di Lucia Borsellino in commissione Antimafia FdI | va fatta chiarezza

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) «Le parole pronunciate dae dall’avvocato Trizzino, legale della famiglia, oggi insono state così sconvolgenti e di tale importanza da meritare un approfondimento immediato»: nelle parole della senatrice renziana Raffaelle Paita c’è la sintesi dell’audizione della figlia del magistrato ucciso nella strage di via d’Amelio. «Ci siamo convinti – ha detto ai componenti dell’– che le altre piste che sono state solcate non hanno del tutto o per niente considerato atti e documenti e prove testimoniali che potessero fornire elementi indispensabili per comprendere il contesto nel quale mio padre operava e il profondo stato di prostrazione che lui ha vissuto nella sua vita. Ciò che chiediamo, nel massimo ...