Ritornano le cambiali per compensare i debiti | cosa sta succedendo e perché?

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 27 settembre 2023) A lungo cadute in disuso, lesi stanno riaffermando come strumento per far fronte ai: eccoin tanti tornano a usarle. Ai lettori più giovani il termine “cambiale” dirà poco o nulla. E invece un tempo questo strumento finanziario era così in voga da diventare un proverbiale emblema del debitore col fiato sul collo (mai sentito il detto “Non dormire per una cambiale da pagare“?). Per gli imprenditori che hanno rimesso in piedi l’Italia del dopoguerra, lesono state uno dei principali mezzi per finanziare la propria attività, e in molti casi scalare le vette del successo. Ebbene, proprio ora il loro utilizzo sta tornando di moda. Vediamo allora come funzionano questi particolari strumenti di pagamento di un debito. Complice la particolare congiuntura economica che stiamo vivendo, ottenere ...