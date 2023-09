Rissa per una foto in cima a Pedra do Telegrafo | due turisti rischiano di precipitare VIDEO

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Un litigio per unarischiava di costare... la vita a due. Il pericoloso "ring" erado Telegafo , una suggestiva roccia sporgente situata in una zona che cola a picco sul mare, con tanto di vista su Rio De Janeiro. Uno dei due visitatori della zona, infastidito dalla lunga attesa necessaria per potersi appendere al costone di rocce e farsi immortalare ha avuto uno scatto d'ira nei...

Rissa nella notte tra sabato e domenica in via Mattia Battistini . Un gruppo di peruviani ha cominciato a litigare, passando poi dalle urla ai fatti, ...

L’episodio è scaturito da una faida all’interno della comunità Sikh di Pasian di Prata. In 7 sono finiti in ospedale per le ferite riportate ma ...

Ad inizio estate, il Questore ha emesso la misura di prevenzione nei confronti di quattro giovani genovesi, poco più che ventenni,aver partecipato ad unain concorso con altri, tra cui una ...Anche perchè tante volte lao l'atto di bullismo vengono organizzati a puntino propriorealizzare il filmato e spaccare sui social. Ogni video porta pubblicità e ogni banner pubblicitario ...

Schiaffi, calci e pugni per uno sguardo di troppo: rissa violenta a Vittoria Livesicilia.it

Venezia, rissa (per la pipì negata) tra turisti e camerieri ripresa in un video diventato virale Gambero Rosso

Ad inizio estate, il Questore ha emesso la misura di prevenzione nei confronti di quattro giovani genovesi, poco più che ventenni, per aver partecipato ad una rissa in concorso con altri, tra cui una ...Caos a Napoli per il terremoto registrato ai Campi Flegrei che nelle prime ore di mercoledì 27 settembre ha provocato momenti di panico tra la popolazione del capoluogo campano e dell’hinterland. In ...