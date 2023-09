Riprende la Copa Libertadores | stanotte su Mola Tv ore 2 30 Fluminense-Internacional

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 settembre 2023)la: alle 02.30 in diretta suTV scenderanno in campoAlla vigilia del match, risulta difficile eleggere una favorita nella semifinale d’andata ditra. Perché entrambe le squadre hanno le proprie ragioni per rivendicare una punta di favoritismo. Resterà nella storia il 5-1 rifilato dal Flu al River Plate nel girone, così come non sarà mai dimenticata l’eliminazione inflitta da Luiz Adriano e compagni proprio ai millonarios di Demichelis agli ottavi, in un momento in cui gli argentini sembravano imbattibili. Si sfidano due compagini che hanno superato da prime in classifica i loro due tosti ...