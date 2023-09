Ringhio è tornato | Gattuso nuovo allenatore del Marsiglia Tra le avversarie anche il Lione di Grosso

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Gennarosarà ildell’Olympique, secondo quanto riferito oggi dalle radio pubbliche francesi della catena di Radio France . L’ex campione del mondo del 2006, 45 anni, è atteso in queste ore in città e potrebbe essere in panchina già sabato per la 7a giornata di Ligue 1, con ilimpegnato in trasferta contro il Monaco.sostituirà Marcelino,...