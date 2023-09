Riecco Osimhen e Kvaratskhelia! Il Napoli risorge con un poker | Udinese in crisi nera

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Doveva essere la serata delle risposte, dopo le tante, troppe, polemiche dei giorni scorsi. Ille scaccia via in un colpo solo, anzi...

Quinto giorno di allenamento per il Napoli che è in ritiro a Dimaro . Rudi Garcia ha ritrovato Osimhen e Kvara tskhelia (tra gli altri)...

Secondo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro e subito la prima amichevole per gli azzurri. Alle 18:30 il fischio d'inizio allo...

... invece, torna alla vittoria il Napoli di Rudi Garcia e lo fa con un roboante 4 - 1 inflitto all'Udinese di Sottil: apre Zielinski su rigore al 19', raddoppiaal 39', tris di Kvaratskhelia al ...A destraDumfries mentre a sinistra Carlos Augusto insidia Dimarco e potrebbe spuntarla In ... mercoledì ore 20:45 Napoli, niente turnover per Garcia Il casoè prontamente rientrato e in ...

Napoli Udinese 4-1, torna il bel calcio azzurro. Riecco Osimhen SiComunicazione

Riecco il vero Napoli: Udinese travolto al Maradona, segna anche ... Cronache della Campania

Meret 6: quasi nessun rischio, fino alla rete di Samardzic. Non riesce ad opporsi. Di Lorenzo 6,5: instancabile. Fa su e giù lungo la fascia per 90 minuti lasciando il nulla a Kamara, poi si inserisce ...Il Napoli è tornato! Dopo il poker inflitto all'Udinese al Maradona il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis torna a twittare dopo lo 0-0 di Bologna: " Da Bologna siamo veramente ripartiti. Bravi ...