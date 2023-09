Regeni | Serracchiani Pd | ' Stato di diritto difende suoi cittadini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "La sentenza della Consulta permette di continuare a credere che verità e giustizia sono un obiettivo al quale non dobbiamo mai smettere di puntare. Vedremo le motivazioni per capire in dettaglio la ratio della decisione, ma nel frattempo prendiamo atto con soddisfazione che l'autorevole interpretazione della norma ci dice che il processo può essere celebrato e gli imputati chiamati a rispondere delle accuse. Unodisecondo le leggi e non li abbandona all'arbitrio di poteri oscuri". Lo dichiara la deputata Debora, responsabile Giustizia del Pd, dopo la decisione della Consulta di accogliere la questione di legittimità costituzionale in relazione al processo per l'omicidio di Giulio