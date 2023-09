Regeni | la Consulta sblocca il processo | ?gli imputati possono essere processati anche in loro assenza

La sorte del processo per l'omicidio di Giulio Regeni , che vede imputati quattro 007 egiziani per il rapimento, la tortura e l'uccisione del giovane ...

... le torture e l'uccisione di Giuliopuò iniziare. A stabilirlo è una decisione della Corte ... In particolare, laspiega che questa disposizione debba venire meno per il reato di tortura ...Finisce lo stallo per il processo sull'omicidio di Giulioa E' l'effetto della decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo 402 bis comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giud...

Caso Regeni, la Consulta sblocca il processo: sì al giudizio per gli egiziani La Stampa

La Consulta sblocca il processo Regeni: “No all’improcedibilità se causata dalla mancata… Il Fatto Quotidiano

Finisce lo stallo per il processo sull’omicidio di Giulio Regeni. È l’effetto della decisione della Corte costituzionale che ha ...Finisce lo stallo per il processo sull'omicidio di Giulio Regeni a E' l'effetto della decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo 402 bis comma 3, del codice di proce ...