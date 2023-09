Oggi lo zero termico sulle regioni del Nordest era salito fino a 4.500 metri in libera atmosfera. La previsione è che nei prossimi due - tre giorni ...

Gli Stati Uniti sono sempre più la “terra promessa” per la Formula Uno. Da quando Liberty Media ha preso il timone della massima categoria del ...

La stagione turistica 2023, che ha fatto registrare un incremento del 20 percento degli arrivi nelle coste del nord Sardegna e in particolare della ...

Con l'arrivo di un caldo anomalo a Foggia, alunni e docenti delle scuole locali si trovano in una situazione difficile. Le temperature elevatissime ...

(Adnkronos) – Reinhold Messner non è più il re degli Ottomila . Secondo il Guinness World record s 2024, non è infatti più lui il primo alpinista ad ...

Nel mezzo 22 Gran Premi, nuovoper il Motomondiale. Questo in estrema sintesi il Calendario ... Nel documento ufficiale di Dorna e Fim ci sonoasterischi in corrispondenza di alcune gare: ...Colpo di scena nella querelle sulottomila. Nei giorni scorsi il Guinness Book, che aveva registrato Messner come primo uomo a raggiungere le quattordici vette della Terra superiori agli ottomila metri, ha deciso di ...

Record degli ottomila, Viesturs difende Messner: “Il primato appartiene a lui” La Gazzetta dello Sport

Messner, guerra sul record degli 8mila ilGiornale.it

Colpo di scena nella querelle sul record degli ottomila. Nei giorni scorsi il Guinness Book, che aveva registrato Messner come primo uomo a raggiungere le quattordici vette della Terra superiori agli ...Sono state queste le parole dell’alpinista Ed Viesturs che secondo il Guinness dei primati è il vero re degli 8 mila, visto che l’altoatesino ... personale e non dovrebbe riguardare liste o record».