Il Prime Day è terminato, ma di certo le offerte su Amazon continuano e lo sono per tutti come per realme 11 Pro Plus e realme 11 Pro, gli utlimi ...

Il profilo Global X (ex Twitter) diha iniziato a fare il teasing per il prossimo smartphone, ilGT 5gt 5presto disponibile sui mercati globaliaveva già ...Non è chiaro se il render in questione si riferisca a qualche altro dispositivoin fase di lancio, ma secondo molti la società dovrebbe presentare ilGT5entro fine del 2023 , che ...

Realme GT 5 Pro con teleobiettivo e tante curve: spunta la prima presunta immagine TuttoAndroid.net

Realme GT 5 Pro: il lancio nel mercato globale è alle porte Androidiani - Android News

Amazon's Great Indian Festival 2023 set to offer major discounts on popular smartphones, laptops and home appliances; flat 10% off for SBI cardholders confirmed.Sui social di Realme è comparsa una frase con un teaser che a molti sembrerebbe emblematico: "Non solo Max può zoommare". Difficilmente l'azienda cinese si st ...