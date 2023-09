Real Madrid vs Las Palmas – probabili formazioni

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dopo la vittoria per 3-1 dell’Atleticonel derby di domenica, ilcercherà di tornare a vincere quando il Lasfarà visita al Bernabeu mercoledì 27 settembre. Nel frattempo, gli Amarillos hanno ottenuto il loro primo successo stagionale, vincendo per 1-0 contro il Granada grazie al gol di Kirian Rodriguez a tempo scaduto. Il calcio di inizio divs Lasè previsto alle 19 Anteprima della partitavs Lasa che punto sono le due squadreNonostante il 64% di possesso palla e i 20 tiri effettuati al Wanda Metropolitano, ilnon è riuscito a evitare una sconfitta ...

A giugno 2024, Ancelotti saluterà il suo Real Madrid per guidare la Nazionale brasiliana. Secondo quanto riportato in diretta da Radio...

2023-09-27 00:12:03 Giorni caldissimi per il calcio italiano! TDopo aver vinto il suo terzo scudetto dopo 30 anni di attesa, il Napoli vive in un ...

Dopo Carlo Ancelotti , il futuro per la panchina del Real Madrid è legato a un ex veterano del centrocampo. Stiamo parlando di Xabi Alonso, ...

Lucas Vazquez (LaPresse) - Calciomercato.itVazquez da questo punto di vista sarebbe ideale, anche perché ha un altro vantaggio: è in scadenza di contratto con il. Come riferisce '...Zidane rientra in pista: il tecnico francese, che ha legato fino al momento la sua carriera a quella del, ha scelto la nuova panchina Da più di due anni a questa parte Zinedine Zidane non allena. Scelta sua, probabilmente, visto che uno che ha vinto tre Champions League di fila da tecnico con ...

Napoli vs Real Madrid: Sold-out! SSC Napoli

In casa Inter si inizia già a fare i conti in vista del prossimo mercato. E il nome nuovo a parametro zero sembra essere quello di Isco. Lo spagnolo del Betis Siviglia intende restare al Villamarin al ...Thibaut Courtois sta recuperando dal brutto infortunio al crociato del ginocchio che lo sta tenendo fuori squadra ormai da agosto ...