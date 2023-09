Real Madrid | c'è anche De Zerbi per il dopo Ancelotti

Il Real Madrid non ha sostituito Karim Benzema, lasciando tutto il peso dell'attacco su Joselu e Vinicius. Dopo le prime sette partite stagionali,...

2023-09-27 00:12:03 Giorni caldissimi per il calcio italiano! TDopo aver vinto il suo terzo scudetto dopo 30 anni di attesa, il Napoli vive in un ...

Dopo Carlo Ancelotti , il futuro per la panchina del Real Madrid è legato a un ex veterano del centrocampo. Stiamo parlando di Xabi Alonso, ...

Dopo la vittoria per 3-1 dell’Atletico Madrid nel derby di domenica, il Real Madrid cercherà di tornare a vincere quando il Las Palmas farà visita ...

Le Formazioni ufficiali di Real Madrid e Las Palmas , sfida valida per la settima giornata di Liga 2023 / 2024 . Dopo il clamoroso tonfo nel derby ...

Nel Team Montgomerie, oltre a Djokovic, gli appassionati hanno potuto ammirare il calciatore gallese Gareth Bale che ha vinto cinque Champions League con il; Leonardo Fioravanti, surfista ...Sul campo anche Gareth Bale, vincitore di cinque Uefa Champions League con il, sarà nel 'Team Monty' insieme a Leonardo Fioravanti, surfista italiano che si è già qualificato per le ...

Bellingham naufraga col Real Madrid nel derby, ma non perde la sua anima: nobile gesto alla fine Sport Fanpage

Bufera Simeone, il gesto del figlio ai tifosi del Real Madrid fa scoppiare la polemica dopo il derby Corriere dello Sport

Roberto De Zerbi è entrato nel mirino di uno dei club in assoluto più ambiti in circolazione: c'è il Real Madrid ...Guido Angelozzi, dirigente del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e si è soffermato sulle trattative di mercato che ha messo in piedi questa estate con la Juventus. Ecco le ...