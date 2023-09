RE-Festival | arriviamo fino a Roma per chiedere ai parlamentari una legge sul riuso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La parola d’ordine di Zero Waste è “pedalare” per la Rivoluzione Ecologica, senza dar troppo credito ad un dibattito politico che in Italia quasi sempre parla d’altro. La bussola dice nitidamente che la questione ambientale è alla base di tutte le attuali grane dell’umanità (guerre, carestie, epidemie). Le guerre e le tensioni geopolitiche avvengono sempre più per accaparrarsi i “metalli critici” e comunque nell’ambito della Raw Materials Scarcity (la difficoltà a reperire materie prime) mentre i cambiamenti climatici inducono trasformazioni del primario inusitate portatrici di impatti che provocano migrazioni bibliche. Chi nega questo non dovrebbe avere alcuna responsabilità politica. Purtroppo è proprio questo negazionismo a tenere banco. Nel nostro piccolo (ma non poi così tanto piccolo visto che Rifiuti Zero coinvolge ormai 332 comuni in tutta Italia rappresentando oltre 7 milioni ...