Rassegna stampa 27 settembre 2023 | stretta sui migranti e via chi mente sull’età

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa bozza del nuovo decretooggi all’esame del Consiglio dei ministri prevede l’espulsione per chi dichiara il falso, per scoraggiare gli stranieri che si dicono fintaminorenni. Nel caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive per i minorenni il prefetto può disporre che anche i 16enni vengano accolti nei centri ordinari. Incontro a Palazzo Chigi tra Meloni e Macron per affrontare il tema dei fenomeni migratori. E la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, invita a non lasciare da sola l’Italia dopo l’ondata migratoria verso Lampedusa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.