Ranking ATP 27 settembre 2023 | Sinner vicinissimo alla Top-5 | Arnaldi nuovo numero tre d’Italia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Non ci sono state variazioni in questa settimana nelATP, con l’unico piccolo cambiamento che riguarda Alexander Zverev. Con la vittoria nel torneo di Chengdu il tedesco ha aumentato i punti in classifica, ma non ha comunque recuperato posizioni, restando sempre al decimo posto. Una classifica mondiale, che è nettamente guidata da Novak Djokovic, unico dei giocatori ad essere sopra la quota dei 10 mila punti (11795). Il serbo precede Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, con Holger Rune e Stefanos Tsitsipas a completare la Top-5. Jannik, che si trova in settima posizione, non è distante dal danese ed in questi mesi può assolutamente attuare il sorpasso su tutti quelli che sono davanti a lui in classifica, spingendosi fino alquattro del mondo.ATP Mercoledì 27...