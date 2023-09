Rai | Pd in Vigilanza | ' licenziamento sottotitolatrici per non udenti lascia di stucco'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set (Adnkronos) - “La decisione della Rai dire senza lavoro e senza stipendio sette lavoratrici del servizio di sottotitolazione dei programmi tv per nonè immotivata, molto preoccupante e va contrastata con determinazione. Per queste ragioni presenteremo immediatamente una interrogazione parlamentare". Lo dichiarano i componenti del Partito democratico della Commissione diRai. "La decisioneancor di più diperché la Commissione diè impegnata in questi giorni proprio nella discussione del contratto di servizio, che pone grande importanza alla sottotitolazione per i nonquale elemento qualificante e decisivo per aprire il servizio pubblico televisivo alle persone con problemi di udito”, aggiungono gli ...