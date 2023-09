QVC Italia con la Fondazione Veronesi per la ricerca oncologica femminile

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 26 set. (Adnkronos Salute) - QVC, leader mondiale del video-commerce, si conferma al fianco diper sostenere lascientifica: grazie al progetto Shopping4Good saranno raccolti fondi per sostenere il lavoro di tretori otrici impegnati nello studio e nella sperimentazione di nuove cure. L'iniziativa è supportata dalla campagna di sensibilizzazione 'Il tumore non chiede quanti anni hai'. Da sempre sensibile al tema del benessere e della salute della donna - si legge in una nota - QVC sostiene anche quest'anno il progetto Pink is good di, che ha già consentito sinora di finanziare 23tori. Ogni anno ...

, leader mondiale del video - commerce, si conferma al fianco di Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca scientifica oncologica femminile: grazie al progetto Shopping4Good saranno ......

Col progetto Shopping4Good, raccolta fondi per sostenere studio e sperimentazione di nuove cure