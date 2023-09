Questo video di una donna che strappa la bandiera del Pride in un’aula scolastica non è reale

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il 18 settembre 2023 è stato pubblicato su Facebook unche mostra unaall’interno diche, durante una lezione, toglie con forza unadelattaccata al muro, gettandola in un cestino per la spazzatura. Lagrida poi in inglese all’insegnante di non essere d’accordo che in una scuola pagata dalle sue tasse vengano esposti simboli simili. Il filmato è accompagnato da un commento in cui lo stesso autore del post afferma: «Ecco cosa fanno nelle scuole: propaganda sessuale invece di insegnare qualcosa di utile». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto, lache compare nelè la ProgressFlag, creata nel ...