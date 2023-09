Quei 20 milioni di euro che possono far saltare il Napoli | il retroscena

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Otto mesi fa anessuno sembrava particolarmente preoccupato dalla richiesta dei pm di avere più tempo per indagare sull'acquisto di Victor Osimhen. La squadra era impegnata in una cavalcata trionfale verso lo scudetto, Aurelio De Laurentiis si stava riabilitando agli occhi di una piazza che lo aveva spesso detestato e l'inchiesta rappresentava un rumore di sottofondo appena percettibile. Adesso però le cose in campo vanno male, il presidente è di nuovo oggetto delle critiche dei tifosi e quindi anche un atto dovuto come quello della procura capitolina viene accompagnato da una grossa eco mediatica. L'accusa nei confronti di De Laurentiis è sempre di falso in bilancio e ora se ne occuperanno i pm romani. L'ipotesi di frode fiscale è invece stata archiviata lo scorso giugno dai giudici napoletani, che non hanno riscontrato elementi a carico del club.AFFARE ...