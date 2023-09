Quattro arresti per corruzione | un ex sindaco e un imprenditore tra i destinatari

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti, concussione e falso in atto pubblico: è quanto la Procura di Nola (Napoli) contesta, a vario titolo, a un ex, a un funzionario comunale, a un collaboratore di un ente locale e a unai quali oggi la Guardia di Finanza di Napoli ha notificato un arresto in carcere (per il funzionario comunale) e tre ai domiciliari. Le attività illecite al centro dell’indagine della Guardia di Finanza di Nola riguardano le costruzioni residenziali tra i comuni di Cicciano e Camposano, nel Napoletano. La vicenda riguarda la realizzazione di edifici residenziali privati in zone non comprese nel piano regolatore comunale attraverso la concessione edilizia per la realizzazione di uffici, in maniera tale da garantirsi il rilascio della licenza. Le persone incaricate dei controlli, all’epoca dei fatti, ...