Quando il grano fa ammalare | da celiachia ad allergia al frumento Scheda

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) – Pasta, pane e pizza sono i cardini dell'alimentazione degli italiani, ma oggi sempre più messi da parte per l'aumentare dell''intolleranza al glutine' che solo in Italia riguarda circa il 12% della popolazione. Domani al Policlinico universitario A. Gemelli Irccs di Roma un congresso riunisce gastroenterologi, allergologi, nutrizionisti, agrari e produttori per discutere delle possibili cause di questa 'epidemia'. Mailfaparliamo di, dialo di sensibilità al glutine? Rispondono gli esperti del Gemelli.. "E' una patologia ben nota che riguarda l'1% della popolazione italiana (circa 600.000 persone, delle quali si stima che solo un terzo sia stato correttamente ...