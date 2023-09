Quale tra queste è la frase più delirante? | Hoara Borselli demolisce Laura Boldrini

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dice l'ex Presidente della Camera, in una intervista all'Unità: «Un governo di incapaci che non sa accogliere donne bambini e uomini in cerca di pace.. Una premier che disertai vertici internazionali perché si disinteressa ai destini del mondo.. Una negazionista.. Una destra nazionalista e oscurantista che vuole ridurre il nostro paese a una italietta.. Un governo che usai Cpr come bandiere ideologiche» Vi sfido a indicaredifrasi sia la più. (Certo l'idea dell'opinione pubblica che invece di mangiare spaghetti mangia bandiere è fantastica!). Poi le interviste sono interviste ed ognuno dice quel che vuole. E se l' intenzione della era quella di dimostrare al mondo che quanto a deliri lei non è inferiore a nessuno beh, che male c'è? (Aridartece Iotti !!!!).