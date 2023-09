Gigio Donnarumma è il manifesto di cosa è stata la Nazionale negli ultimi due anni e di cosa si spera non sia più. Ovvero una squadra in cui la ...

Il tecnico del Paris Saint-Germain non si sbilancia sul possibile turnover in porta durante la stagione, poi anticipa la festa a sorpresa programmata ...

Il tabellino dice 2-3 per il Nizza e prima sconfitta stagionale per il Psg, nonostante due gol fantastici di Mbappé. Ieri sera al Parco dei ...

Le prestazioni di Gianluigi Donnarumma continuano a non convincere del tutto il PSG, che starebbe pensando a uno scambio per risolvere il problema ...

Commenta per primo Gianluigi, portiere dele della Nazionale , si è raccontato in un'intervista a Sportmediaset , toccando diversi argomenti tra cui le critiche e il momento in Nazionale, l'esperienza a Parigi e ...Gianluigiè ritornato a parlare del suo passato al Milan e del suo presente e futuro al. A Milano il portiere dei francesi dovrà tornare per giocare il match di Champions League proprio contro ...

Psg, Donnarumma: “Il Milan è molto forte, sarà una sfida durissima” Pianeta Milan

Donnarumma svela tutto sull'addio al Milan: "Non è stato facile..." Corriere dello Sport

Il portiere del Psg torna sul divorzio dai rossoneri, avvenuto a parametro zero nell'estate di due anni fa: le parole del numero uno della Nazionale ...Nel corso dell'intervista concessa a Sportmediaset, Gianluigi Donnarumma ha parlato delle critiche da cui spesso è bersagliato: "E' dura, non è facile però bisogna estraniarsi da tutto. Siamo umani, è ...