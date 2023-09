Prossimo il via ai lavori per le Case della Comunità dell' area Baldaccio e di via Guadagnoli

La Sicilia occidentale è una grande scoperta nel solco di avventure in bici, a ca Vallo e a piedi. Da Trapani a Mazara del Vallo , la via dei tramonti ...

Sul volo di ritorno dalla Mongolia, il Pontefice ironizza sulla prossima missione in Vietnam. E rilancia il messaggio alla Cina

AGI - L'ammirazione per il popolo cinese, la missione di pace di Zuppi che andrà avanti a Pechino, la "mistica del terzo vicino" della Mongolia che ...

Papa Francesco è stanco. Il pontefice di ritorno dalla Mangolia ammette che per lui "fare un viaggio adesso non è tanto facile come all’inizio…" a ...