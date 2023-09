Prorogata al 21 gennaio 2024 la mostra “La Roma della Repubblica Il racconto dell’Archeologia” ai Musei Capitolini

(Di mercoledì 27 settembre 2023)fino al 21laLa. IlAi, nelle sale di Palazzo Caffarelli ilna, dagli inizi del V alla metà del I secolo, attraverso circa1800 reperti, per la maggior parte esposti per la prima volta. Vienefino al 21laLa. Il, ospitata dal 13ai...

Lei potrà andare in pensione solo a patto che la quota 103 vengail prossimo anno e non ... verrà riaperta la finestra per la presentazione della domanda di cessazione trae febbraio ...... tale misura sarà ulteriormentesino al 31 dicembre prossimo". La regolarizzazione degli ... commesse tra il primo2022 e il 30 giugno 2023 " ha spiegato Giorgetti ", regolarizzando ...

Mostre, prorogata al 21 gennaio "La Roma della Repubblica" ai ... Agenzia CULT

Palazzo Reale di Napoli, prorogata fino al 9 gennaio la mostra ... napolisera

In attesa che venga probabilmente prorogata quota 103 anche per il 2024 devo comunque ... verrà riaperta la finestra per la presentazione della domanda di cessazione tra gennaio e febbraio 2024.Prorogato il bonus sociale luce e gas, Iva e oneri sociali ridotti, ma anche un nuovo contributo speciale per chi ha già il bonus sociale ...