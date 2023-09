Pronta la nazionale che disputerà il Blind Baseball European Championship 2023

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) BOLOGNA – Lo staff azzurro guidato da Fabio Azzaro ha diramato le convocazioni per il, organizzato dalla WBSC Europe in collaborazione con FIBS e AIBXC e patrocinato da CIP Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna e Comune di Bologna, che si svolgerà a Casteldelbole il 7 e 8 ottobre. Gli azzurri L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Equitazione e riforma dello sport, soddisfatta la Fise Lo sport cerca di resistere al Covid-19. Come sarà il 2021? Peter Sagan conquista la maglia ciclamino. Le dichiarazioni Sonny Colbrelli secondo nella frazione odierna del Delfinato Toyota Gazoo Racing in testa alla classifica generale dopo la terza tappa della Dakar ...