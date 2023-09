Processo Regeni | la Consulta accoglie il ricorso del gip di Roma | «Gli imputati possono essere giudicati anche in loro assenza»

Leggi su corriere

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ilper il sequestro e l’omicidio di Giulio, ritrovato cadavere lungo la strada per Alessandria, in Egitto, il 3 febbraio 2016. Laha stabilito che un dibattimento non puòimpedito dal rifiuto di collaborazione giudiziaria da parte dello Stato di appartenenza o residenza delle persone coinvolte