Probabili formazioni Napoli-Udinese | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ildi Rudi Garcia, quest’oggi mercoledì 27 settembre, tenterà di riscattarsi dopo un avvio di stagione a dir poco disastroso e ci proverà con l’di Andrea Sottil. Una partita fondamentale insomma quella del Maradona che, a partire dalle ore 20.45 di oggi, allieterà i cuori dei tanti supporters delle due squadre. I partenopei vengono dal pareggio per 0-0 contro il Bologna. I friulani invece, in questa Serie A, non hanno ancora vinto e ci proveranno in questo 6° turno. Ma adesso diamo un’occhiata alle possibiliin vista del match di quest’oggi. Partiamo dunque dal, squadra padrona di casa. Meret difenderà come al solito i pali. In difesa Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Mario Rui più che Olivera cercheranno di respingere gli attacchi friulani. Anguissa, Lobotka e Zielinski verranno schierati ...

La Lazio di Maurizio Sarri è pronta a tornare in campo e, per giunta, in casa all’Olimpico: di fronte ci sarà il Torino di Ivan Juric. Subito una ...

Appuntamento per quest’oggi, mercoledì 27 settembre, quando a partire dalle ore 18.30, andrà in scena l’interessantissimo match tra il Cagliari e il ...

Inter - Sassuolo è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45:, pronostici, tv e streaming. Chiusa la prima parentesi europea, in campionato l' Inter è tornata a fare l'Inter: ad Empoli è bastato un gol (e che gol) di Dimarco per mettere le ...Le: Cagliari (3 - 5 - 2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Deiola, Makoumbou, Augello; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri. Milan (4 - 3 - 3): Sportiello; ...

Cagliari-Milan, probabili formazioni: le scelte di Pioli La Gazzetta dello Sport

Centoquarantacinque giorno dopo, quasi tutto è cambiato. Non certo i volti dei Supereroi in maglia azzurra che sono gli stessi di quella sera al Friuli in cui è stata scritta la ...In casa Monza tegola Caprari che dovrà operarsi al crociato anteriore del ginocchio destro. Non dovrebbe essere della partita ...