Probabili formazioni Empoli-Salernitana | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Con l’anticipo disputatosi ieri sera tra Juventus e Lecce, è iniziata la sesta giornata della Serie A 2023-2024, l’unico turno infrasettimanale di questa stagione: quest’oggi, a partire dalle ore 18.30,si affronteranno in un delicatissimo scontro salvezza, il quale metterà in palio punti fondamentali per la classifica delle due squadre, ancora senza vittorie in questo campionato. L’di Aurelio Andreazzoli, arrivato in corsa per sostituire Paolo Zanetti, dovrebbe partire dal 1? con un 4-3-1-2: Berisha in porta, difesa a quattro composta da Ebuehi, Walukiewicz, Luperto e Pezzella, trio di centrocampo che vedrà impegnati Marin, Ranocchia e Maleh, alle spalle della coppia d’attacco Shpendi–Cambiaghi agirà il gioiello Baldanzi. Ladi Paulo Sousa dovrebbe affidarsi all’ormai noto ...