Probabili formazioni Cagliari-Milan | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Appuntamento per quest’oggi, mercoledì 27 settembre, quando a partire dalle ore 18.30, andrà in scena l’interessantissimo match tra ile il. Gli uomini di Claudio Ranieri ospiteranno all’Unipol Domus i rossoneri di Stefano Pioli e si prevede una partita ricca di emozioni e anche di colpi di scena. La gara, valida per il 6° turno della massima serie, allieterà il tardo pomeriggio di questa giornata infrasettimanale all’insegna delle emozioni. Ma adesso diamo un’occhiata alle possibilie partiamo dai padroni di casa. In porta ci sarà sicuramente Radunovic. Il quartetto difensivo sarà composto invece da Zappa, Dossena, Wieteska e Augello. A centrocampo tanta corsa e fisico con Sulemana (in vantaggio su Hatzidiakos), Prati, Makoumbou e infine Nandez. Occhio al tandem in avanti, che dovrebbe essere composto da ...