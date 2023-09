Proba Ferrari Roma Spider 2023. Dolce vita a cielo aperto

Roma Spider, motore e prestazioni Tipo V8 " 90° " Biturbo Cilindrata totale 3855 cm3 Alesaggio e corsa 86,5 mm x 82 mm Potenza massima 456 kW (620 cv) a 5750"7500 giri Coppia massima 760 Nm a ...Roma Spider, motore e prestazioni Tipo V8 " 90° " Biturbo Cilindrata totale 3855 cm3 Alesaggio e corsa 86,5 mm x 82 mm Potenza massima 456 kW (620 cv) a 5750"7500 giri Coppia massima 760 Nm a ...

Ferrari Roma Spider, la prova. Dolce vita a cielo aperto QN Motori

F1 Monza: pole di Sainz davanti a Verstappen! Terzo Leclerc, qualifiche al cardiopalma La Gazzetta dello Sport

Ferrari Roma Spider, la prova. Dolce vita a cielo aperto. Come va la scoperta 2+ del Cavallino dotata di innovativo tetto retrattile in tessuto.Una giornata con la variante scoperta della Rossa a motore anteriore: performa come la coupé, ma te la godi di più a cielo aperto, con il V8 più presente che mai. Nessuna paura dei vortici d'aria, per ...