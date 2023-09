Preolimpico di Volley Maschile | comincia l’avventura dell’Italia | dal 30 settembre in campo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Venezia –deldi. Gli Azzurri sono partiti per Rio De Janeiro ieri dall’Aeroporto di Venezia, dove è in programma la competizione che mette in palio la qualificazione olimpica per Parigi 2024. Si è unito Lorenzo Cortesia al gruppo tricolore, convocato per sostituire l’azzurro Roberto Russo. E’ stato lo staff tecnico a decidere per il cambio, dopo aver verificato le condizioni fisiche del giocatore nel ritiro di Cavalese, svolto negli scorsi giorni. Dal 30le gare per il pass a cinque cerchi. Di seguito dunque il nuovo roster (feder.it) Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.Centrali: Gianluca Galassi, ...

Tutti i risultati e la classifica della Pool C del torneo Preolimpico 2023 di volley femminile con l’Italia , in programma da sabato 16 a domenica ...

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Repubblica Ceca , partita della Pool A del torneo preolimpico di volley maschile 2023 , che mette in palio ...

La nazionale dell’ Italia del volley maschile è in partenza per Rio de Janeiro, dove si giocherà il torneo Preolimpico . Prima di arrivare in ...

La Nazionale italiana maschile di Volley è in partenza da Venezia alla volta di Rio de Janeiro (con in mezzo uno scalo a Lisbona) per ultimare la ...

... visto l'inizio ravvicinato del". Manfredi ha poi commentato il toto - nomi per la ...anche nel lavoro che sto svolgendo attualmente e mette in difficoltà anche la società UYBABusto ...2023 - 2024 Superlega Squadra Sir Safety PerugiaLa sua presenza in campo, da titolare per giunta, nella finale europa di Roma aveva fatto sperare in un completo recupero in vista del delicato torneo di qualificazione olimpica in programma ...

Italia-Repubblica Ceca, Preolimpico volley 2023: programma, orario, tv, streaming OA Sport

L'Italia sarà impegnata nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo la medaglia d'argento agli Europei, gli azzurri torneranno in scena a Rio de Janeiro (Brasile) dal 30 settembre ...Finisce la stagione di Davide Mazzanti come sull panchina della nazionale di volley femminile. Nel toto-nomi per la successione spicca Julio Velasco ...