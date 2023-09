Preghiera della sera 27 Settembre 2023 | “Aiutami a produrre frutto”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) “”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Vieni Signore Gesù” . Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella ...

“Proteggimi Signore” . È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli ...

...la breveprima di oltrepassare la linea laterale e iniziare il riscaldamento con i compagni. Napoli - Udinese: il Maradona saluta Osimhen come sempre . Il momento più atteso è quello...Un propulsore aggiuntivo installato nella parte posterioretorretta per alimentare i moderni ... Vogliamo tardurre ladel generale Austin al Nemico "Vi prego, non smascherate il nostro ...

Preghiera del Mattino MERCOLEDI 27 SETTEMBRE 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

Preghiera della sera 26 Settembre 2023: “Proteggimi Signore” La Luce di Maria

Tre suore sono state cacciate dall'obitorio dove giaceva il boss Matteo Messina Denaro: volevano pregare per lui ...Per questo motivo, venerdì 29 settembre alle 19.00 nella parrocchia di Maria SS. Addolorata è in programma una veglia di preghiera per invocare il dono della pace e dire 'no' ad ogni forma di ...