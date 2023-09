Prato | mistero sull’omicidio-suicidio nella sala giochi Forse un tragico regolamento di conti

Leggi su firenzepost

Prima di mezzanotte di lunedì 25 settembre 2023, l'aggressore è entrato nel capannone adibito abiliardi, è salito al primo piano, ha cercato il suo 'bersaglio' e pare lo abbia attirato verso di sé con una specie di abbraccio, dunque gli ha sparato in faccia uccidendolo all'istante. Poi si è girato su stesso con l'arma in pugno, osservando uno per uno gli altri avventori, come se cercasse qualcun altro da uccidere. Ma, sempre secondo la prima ricostruzione, l'uomo si è puntato la pistola a una tempia e si è tolto la vita